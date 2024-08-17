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الرياضة

بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في افتتاح موسمهم الجديد من السيري “أ”

بقلم كريم تيغرمت
بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في افتتاح موسمهم الجديد من السيري “أ”
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يخوض الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، اليوم السبت، مباراة الجولة الاولى من الموسم الجديد للسيري “أ”.

وسيواجه، بن ناصر، وناديه آسي ميلان، في هذه الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإيطالي، الضيف نادي تورينو.

وكشفت إدارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على مننصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم بن ناصر.

رابط دائم : https://nhar.tv/Udunt
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