بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في افتتاح موسمهم الجديد من السيري “أ”

يخوض الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، اليوم السبت، مباراة الجولة الاولى من الموسم الجديد للسيري “أ”.

وسيواجه، بن ناصر، وناديه آسي ميلان، في هذه الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإيطالي، الضيف نادي تورينو.

وكشفت إدارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على مننصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم بن ناصر.

📋 Our first starting line-up of the season! ❤️🖤#MilanTorino #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/yXTkj44p7v

— AC Milan (@acmilan) August 17, 2024