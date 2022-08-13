بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في مواجهة أودينيزي

يفتتح الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، مشوارهم ضمن الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، بمواجهة أودينيزي.

وكشفت إدارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية لهذه المواجهة، والتي ضمت اسم بن ناصر.

كما يعول الدولي الجزائري، رفقة زملائه، على تسجيل انطلاقة موفقة في موسمهم الجديد، بتحقيق الفوز أمام أودينيزي.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلا، بالضيف أودينيز، تدخل ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.