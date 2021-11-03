بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في مواجهة بورتو

يشارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، سهرة اليوم الأربعاء، رفقة ناديه آسي ميلان، في المواجهة التي ستجمعهم بنادي بورتو البرتغالي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي آسي ميلان، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، أين ضمت هذه القائمة اسم بن ناصر.

كما يأتي اعتماد مدرب الميلان، على لاعبه الدولي الجزائري، بالنظر لتألقه في المباريات الأخيرة رفقة فريقه ضمن البطولة المحلية.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع رفقاء اسماعيل بن ناصر، بنادي بورتو، تدخل ضمن إياب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة الأبطال.

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