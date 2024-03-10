بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في مواجهة فريقه السابق امبولي
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الأحد، رفقة ناديه آسي ميلان، الضيف نادي امبولي، لحساب الدوري الإيطالي.
وكشفت إدارة نادي آسي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المبارة، والتي ضمت اسم بن ناصر.
وستكون هذه المباراة، ذات طابع خاص بالنسبة للدولي الجزائري، كونه سيواجه رفقة الميلان، فريقه السابق امبولي.
يذكر أن هذه المبارة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، بالضيف امبولي، تدخل ضمن الجولة الـ28 من الدوري الايطالي.
The team news is in! 📋#MilanEmpoli #SempreMilan
Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/funw7oubqb
— AC Milan (@acmilan) March 10, 2024
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