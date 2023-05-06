بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في مواجهة لازيو

يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، رفقة ناديه آسي ميلان، الضيف نادي لازيو، لحساب الدوري الإيطالي.

ونشرت إدارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية لهذه المبارة، والتي ضمت اسم بن ناصر.

كما يعول مدرب الروسونيري، على نجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد يقربهم أكثر من مقدمة الترتيب.

يذكر ان المبارة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، بفريق لازيو، تدخل من الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.