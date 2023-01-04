بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في مواجهة ساليرنيتانا

يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه آسي ميلان، فريق ساليرنيتانا، ضمن الدوري الإيطالي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي آسي ميلان، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة والتي ضمت اسم بن ناصر.

كما يعول مدرب الميلان، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، في سعيه لتحقيق الفوز بهذه المباراة، وحصد النقاط الثلاث.

يذكر أن المباراة التي يحل فيها اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، ضيوفا على فريق ساليرنيتانا، تدخل ضمن الجولة الـ16 من السيري “أ”.