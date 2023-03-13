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الرياضة

بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في مواجهة ساليرنيتانا

بقلم كريم تيغرمت
بن ناصر أساسيا رفقة الميلان في مواجهة ساليرنيتانا
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يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الإثنين، رفقة ناديه آسي ميلان الضيف نادي ساليرنيتانا.

وكشف إدارة الميلان عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، واتي ضمت اسم بن ناصر.

كما يعول مدرب الروسونيري، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، سعيا منه للفوز بهذه المواجهة وتعزيز رصيدهم بثلاثة نقاط جديدة.

يذكر ان المباراة التي ستجمع بن ناصر، وناديه آسي ميلان، بالضيف ساليرنيتانا، تذخل ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

رابط دائم : https://nhar.tv/lfmSK
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