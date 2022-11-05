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الرياضة

بن ناصر أساسيا رفقة ميلان أمام سبيزيا

بقلم عزيز طالبي
بن ناصر أساسيا رفقة ميلان أمام سبيزيا
بن ناصر
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سيكون الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر معنيا بمباراة اليوم التي سيجريها فريقه ميلان أمام سبيزيا في الجولة 13 من “الكالتشيو”.

و اعلن مدرب الروسونيري ستيفانو بيولي عن التشكيلة الاساسية التي تواجد فيها متوسط ميدان الخضر الذي اصبح قطعة أساسية في الفريق الايطالي.

و من المنتظر، ان يقدم “الدينامو” مباراة قوية كعادته خاصة وأن اللقاء سيلعب امام الجماهير بملعب سان سيرو “جيوتزيبي مياتزا”.

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