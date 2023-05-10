بن ناصر أساسيا في نصف نهائي “الشامبينزليغ” أمام إنتر

سيكون نجم نادي ميلان اسماعيل بن ناصر أساسيا، أمسية اليوم، في قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الغريم انتر ميلان.

وجدّد مدرب “الروسونيري” ستيفان بيولي الثقة في اللاعب الجزائري، خصوصا بعد المستويات المبهرة والدور الحاسم الذي لعبه بن ناصر في كل مواجهات هذه المسابقة.

وسيشهد هذا اللقاء غياب نجم ميلان، لياو رافييل بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام نادي لاتسيو.

وهذه هي التشكيلة الكاملة لنادي “الروسونيري”،في المواجهة التي ستلعب في ملعب سان سيرو بداية من الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر.

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