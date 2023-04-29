بن ناصر أساسيا مع الميلان في مواجهة روما

يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، رفقة ناديه آسي ميلان، مضيفه نادي روما، برسم الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وكشفت إدارة نادي آسي ميلان، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم بن ناصر.

كما يعول مدرب الروسونيري، على الفورمة العالية التي يتواجد عليها نجمه الجزائري، لقيادة الفريق وتحقيق الفوز في هذا اللقاء الهام.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، يتقاسمان مع نادي روما، المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.