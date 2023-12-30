بن ناصر أساسيا مع الميلان في مواجهة ساسولو

يخضو الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، مباراة الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، رفقة ناديه آسي ميلان، في مواجهة الضيف ساسولو.

وكشفت إدارة الميلان، عبر المصفحة الرسمية للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن ناصر.

وسكون الدولي الجزائري، أمام فرصة لكسب المزيد من وقت اللعب، بمشاركته في هذه المباراة، قبل التحاقه بتربص المنتخب الوطني.

يذكر ان اسماعيل بن ناصر، ضمن تواجده ضمن القائمة النهائية للخضر، المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.