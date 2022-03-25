بن ناصر: “أشعر بالفخر عند إرتدائي قميص الخضر”

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، عن الهدف الأهم الذي يعمل المنتخب الوطني على تحقيقه منذ سنوات.

وصرح إسماعيل بن ناصر، في حوار مع الصحفي الجزائري إبراهيم حنيفي، بقناة الكالتشيو الإيطالي:” التأهل للمونديال شيئ في غاية الأهمية نعمل منذ سنوات لتحقيقه”.

كما أضاف بن ناصر:”إرتداء قميص المنتخب الوطني شرف عظيم وشعور لايمكن وصفه، خاصة عندما ندرك أن الشعب الجزائري يشجعنا”.

وأردف نجم الخضر بن ناصر قائلا:”أضحي بكل مالدي عند حمل ألوان المنتخب من أجل إسعاد الشعب الجزائري”.