بن ناصر: “أطمح للتويج بالكرة الذهبية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي، عن اكبر طموحاته المستقبلية، على المستوى الشخصي.
وقال بنة ناصر، في تصريح للموقع الرسمي لناديه: “أهم هدف فردي بالنسبة لي، شخصيا أريد الفوز بالكرة الذهبية”.
كما أضاف: “الكرة الذهبية، هي الشيء الاكثر شهرة في كرة القدم، وقد وضعت هذا الهدف في رأسي”.
وتابع اسماعيل بن ناصر: “يجب أن أفعل كل شيء للحصول على الكرة الذهبية، الفوز بها يعني أشاء كثيرة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن أكون جيدا مع فريقي، والمنتخب الوطني”.
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