بن ناصر: “أطمح للتويج بالكرة الذهبية”

كشف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي، عن اكبر طموحاته المستقبلية، على المستوى الشخصي.

وقال بنة ناصر، في تصريح للموقع الرسمي لناديه: “أهم هدف فردي بالنسبة لي، شخصيا أريد الفوز بالكرة الذهبية”.

كما أضاف: “الكرة الذهبية، هي الشيء الاكثر شهرة في كرة القدم، وقد وضعت هذا الهدف في رأسي”.

وتابع اسماعيل بن ناصر: “يجب أن أفعل كل شيء للحصول على الكرة الذهبية، الفوز بها يعني أشاء كثيرة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن أكون جيدا مع فريقي، والمنتخب الوطني”.