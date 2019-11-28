بن ناصر أفضل صفقات الروسونيري

تمكن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من فرض نفسه في فترة قصيرة، ضمن صفوف ناديه آسي ميلان الإيطالي، بفضل موهبته الكبيرة.

واعتبرت الصحافة الإيطالية، أن إسماعيل بن ناصر يعد أحد أبرز الصفقات الصيفية الناجحة، التي أبرمها نادي ميلان آسي، إلى جانب صفقة تيو هيرنانديز.

ويأتي هذا الإعتراف، بالرغم من أن الدولي الجزائري، لم يشارك سوى في ثماني مباريات، من أصل 13 لعبها الروسونيري، هذا الموسم.

ويعول ستيفان بيولي، مدرب الميلان، على إسماعيل بن ناصر (22 عاما)، في خرجتهم المقبلة أمام بارما، لتنشيط وسط ميدان الفريق.