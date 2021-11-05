بن ناصر أفضل لاعب للشهر في آسي ميلان

أختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، كأفضل لاعب عن شهر أكتوبر، ضمن تشكيلة ناديه آسي ميلان الإيطالي.

وكشف إدارة النادي الإيطالي، عبر الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”، عن اختيار بن ناصر، كأفضل لاعب في الفريق.

وجاء فوز الدولي الجزائري بهذا اللقب، نظير المستوى الكبير الذي بصم عليه رفقة فريقه طيلة الشهر المنصرم

كما عبر إسماعيل بن ناصر، عن سعادته بهذا اللقب، من خلال توجيه الشكر لأنصار فريقه على دعمهم المتواصل له.

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