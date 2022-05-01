بن ناصر: “أفضل نهاية لعطة الأسبوع.. يحيا ميلان”

ابدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة إثر قيادة فريقه ميلان للفوز أمام فيورتينا اليوم في الدوري الإيطالي.

كما نشر بن ناصر تغريدة على الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم “افضل نهاية لعطة الأسبوع”.

كما ترك بن ناصر رسالة مؤثرة للجماهير عنوانها “يحيا ميلان”.

وارفق متوسط ميدان الخضر صورة له رفقة زملائه على غرار المهاجمين جيرو و لياو. عند الاحتفال رفقة الجماهير بالفوز الذي يقرب العملاق الايطايل من اللقب.

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