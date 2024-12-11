بن ناصر: “أفضّل محرز على ماجر لهذا السبب”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رأيه في أسطورتي الكرة الجزائرية رابح ماجر ورياض محرز اللذين كان لهما فضل كبير في إنجازات المنتخب الوطني.

وقال بن ناصر في مقطع فيديو نشرته قناة “الكأس” القطرية، اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية على موقع إكس: “لم أكن اعرف ماجر جيداً مقارنة برياض محرز. من حيث الرمزية أفضّل محرز لأني لم أكن أعرف ماجر جيداً”.

كما تطرق بن ناصر للحديث العديد من نجوم المستديرة وقال: “لياو أفضل اللاعبين المقربين مني خارج الملعب”.

أما عن المقارنات بين اللاعبين قال نجم ميلان الإيطالي: “أفضّل إنييستا على مودريتش، وجيرو على ليفاندوفسكي ومالديني أفضل من راموس”.

وأضاف بن ناصر: “أحب كاكا ورونالدو، لعبت مع زلاتان وتعلمت منه الكثير. لكن يبقى كريستيانو أحد أفضل اللاعبين على مدى العصور.. كريستيانو هو الأفضل”.