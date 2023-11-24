بن ناصر :”أفكر في الأهداف التي سأحققها رفقة الخضر”

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن شروعه في التفكير في المشاركة رفقة الخضر في كان كوت ديفوار.

وقال بن ناصر في تصريح حصري لقناة “أبو ظبي الرياضية” اليوم الجمعة “شاهدت المباراة الودية أمام مصر، أنا فخور بكوني جزء من المنتخب الجزائري، في جانفي سنلعب الكان رفقة الجزائر”.

كما أضاف “أفكر حاليا في الهدف الذي سنصبو له رفقة المنتخب، الأهم في الوقت الراهن هو عودتي إلى المنافسة الرسمي مع ميلان”.

وختم الدينامو ” أنا سعيد لمتابعة الجماهير العربية كثيرا لفريق ميلان، من دواري سروري، ركبتي تتحسن وأتدرب ولا توجد أي مضاعفات، أحب كرة القدم الإيطالية”.

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