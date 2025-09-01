بن ناصر أمام فرصة النجاة من موسم أبيض!

دخل نادي ترابزون سبور التركي في سباق ضد الساعة لحسم صفقة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عبر صيغة الإعارة مع خيار الشراء.

في ظل رفض إدارة ميلان التفريط في اللاعب بأقل من 12 مليون يورو، وذلك قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية بتركيا بأيام قليلة.

ورغم التقدير الفني العالي لـ بن ناصر، فإن وضعيته البدنية تثير القلق. خصوصًا بعد تصريحات مدرب “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش، الذي أكد أن اللاعب يعاني من نقص جاهزية واضحة، بعد فترة طويلة من الغياب والاكتفاء بتدريبات مع فريق ميلان-ب.

في المقابل، انسحب أولمبيك مارسيليا من التعاقد مع بن ناصر، مفضلاً التوقيع مع البلجيكي الشاب آرثر فيرميرين، بسبب الضبابية المحيطة بالحالة البدنية للنجم الجزائري.

ووفقا لما كشفه موقع takagazete التركي، فإن إدارة ترابزون تسعى لاستغلال الموقف بذكاء. عبر عرض يتحمّل خلاله الراتب الكامل لبن ناصر، مع إمكانية الشراء لاحقًا.

ما قد يمثل فرصة مثالية للاعب للهروب من شبح موسم بلا مشاركة. خصوصًا مع اقتراب كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2026.