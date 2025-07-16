بن ناصر أمام مفترق طرق !

يبدو أن مستقبل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع نادي ميلان بات يقترب من لحظة الحسم، في ظل رغبة النادي الإيطالي في التخلص من خدماته.

وكشفت صحيفة “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية أن مستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان بات محل شك كبير.

في ظل رغبة “الروسونيري” في تقليص التعداد تحضيرًا للموسم الجديد وتخفيف الأعباء المالية. خاصة بعد الإقصاء من المنافسات الأوروبية.

وبحسب ذات المصدر، فإن اللاعب الجزائري يملك 3 خيارات مطروحة على الطاولة. في انتظار قرار نهائي من الإدارة والمدرب ماسيميليانو أليغري، العائد للإشراف على الفريق.

وأشار المصدر ذاته، أن بن ناصر لم يُقنع إدارة أولمبيك مارسيليا خلال فترة الإعارة الشتوية الماضية. حيث قدّم مستويات متذبذبة، ما دفع المدرب روبرتو دي زيربي إلى صرف النظر عن تفعيل بند الشراء الذي كان يُقدر بـ12 مليون يورو.

ومن جهتها، إدارة ميلان لا تنوي بيع اللاعب بسعر منخفض. رغم خروجه من حسابات المشروع الجديد، حيث تُقيّمه كأصل مهم لا يجب التفريط فيه دون مقابل مناسب.

اهتمام قوي من السعودية

أبرز العروض الحالية لبن ناصر جاءت من الدوري السعودي، وتحديدًا من نادي الهلال الذي يُدربه سيموني إنزاغي ويضم في صفوفه زميله السابق في ميلان ثيو هيرنانديز.

الهلال يُبدي استعدادًا لتقديم عرض مالي كبير. ما قد يجعل هذه الوجهة الأقرب في حال قرر اللاعب خوض مغامرة جديدة خارج أوروبا.

فيورنتينا تُتابع..

ولكن نادي فيورنتينا يُبدي اهتمامًا حذرًا بضم بن ناصر. ويعتبره خيارًا مثاليًا لخط الوسط، لكنه يصطدم بعائق الراتب. إذ يتقاضى اللاعب 4 ملايين يورو سنويًا، وهو مبلغ يتجاوز سقف الأجور المعتمد داخل “الفيولا”.