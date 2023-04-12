بن ناصر :”أمر جيّد التسجيل في سان سيرو وفي ربع النهائي”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة اثر قيادة ميلان لتحقيق فوز مثير أمام نابولي في رابطة أبطال أوروبا.

وقال إسماعيل بن ناصر في تصريح له عقب المباراة “قدّما مباراة جيّدة و سريعة وحقّقنا الأصعب والأهم. كما لعبنا سابقا مباراة جيّدة في البطولة”.

وأضاف بن ناصر”إنه هدف مهم، و خاص بالنسبة لي في ملعب سان سيرو، و في ربع النهائي، إنه هدف مهم لكن علينا التركيز”.

كما قال عن الهدف الشخص الذي سجّله في الشوط الثاني “إنه هدف مهم جدا، وهدف مهم كذلك لشخصي”.

وختم متوسط ميدان الخضر “عندما نحلم يجب علينا بذل جهود كبيرة، أتمنى أن نقدم الأفضل في قادم المباريات، تنتظرنا مباراة صعبة ومعقّدة في لقاء العودة بنابولي، نسعى أن نقدّم الأفضل ما لدينا”.

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