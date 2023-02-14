بن ناصر :” أنا آسف.. سأكون أول مشجّع لفريق ميلان”

ابدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر حسرته الكبيرة لعدم جاهزيته للمباراة القوية لفريق ميلان أمام توتنهام في رابطة الأبطال.

وقال بن ناصر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”ّ اليوم الثلاثاء” أنا أسف لست متاحا لمساعدة ميلان الليلة، لكني سأكون أول مشجع أحمر”.

و أضاف متوسط ميدان العملاق الإيطالي ” نلعب بشغف وإصرار وقلب، دعنا نظهر ما يمكننا القيام به”.

وأردف لاعب المنتخب الوطني “يحيا الرفاق.. يحيا ميلان“.

يذكر. أن بن ناصر عانى من إصابة في وقت سابق، لكنه عاد إلى جو التدريبات حسب الإعلام الإيطالي.

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