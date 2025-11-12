بن ناصر: “أنا سعيد بالعودة والمباريات الودية مهمة أيضًا”

عبّر متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري لنادي دينامو زغرب الكرواتي، إسماعيل بن ناصر، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف “الخضر”.

بمناسبة التربص الجاري تحضيرًا للمواجهتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية.

وقال بن ناصر، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: “أنا سعيد، فتمثيل المنتخب الوطني دائمًا مصدر فخر ومتعة. نحن نستعد بأفضل طريقة ممكنة. نعلم أن المباراتين وديتين، لكنهما مهمتان أيضًا”.

وأضاف نجم الخُضر قائلاً: “نحن في اليوم الذي يسبق اللقاء، نستعد جيدًا، ونتدرب بجدية، وكل شيء يسير على ما يرام. هناك بعض الغيابات والإصابات، لكن الحمد لله، المجموعة تحضر في ظروف جيدة”.

للإشارة، سجل بن ناصر عودته للمنتخب الوطني بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر، إذ يعود آخر ظهور له مع المنتخب إلى مواجهة السويد، بتاريخ 10 جوان الماضي.

ويُعد بن ناصر من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري، إذ ينتظر أن يكون أحد الأوراق المهمة في خط الوسط خلال الفترة القادمة، لا سيما مع اقتراب كأس أمم إفريقيا.