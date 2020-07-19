بن ناصر: “أهدي هدفي الأول بقميص ميلان إلى زوجتي”

أبدى “اسماعيل بن ناصر” نجم “ميلان” عن سعادته الكبيرة بعد سجل أول أهدافه في الكالتشيو هذا الموسم بألوان فريقه.

وقال “بن ناصر” في تصريحاته لقناة “ميلان”: “أنا سعيد للغاية بمساهمتي في مساعدة الفريق لتجاوز عقبة بولونيا”.

وأضاف: “أنا سعيد بالانتصار وبالهدف الذي سجلته الذي أهديه لزوجتي ولأخي”.

وتابع: “لم نحقق أي شيء بعد، علينا مواصلة العمل وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، لم يتبقى الكثير وعلينا تحقيق المزيد من النقاط”.

وكان “بن ناصر” قد ساهم في فوز فريقه بخماسية كاملة أمام “بولونيا” وكان مسجل الهدف الثالث لفريقه بطريقة رائعة.