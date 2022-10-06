بن ناصر أول لاعب عربي في تاريخ الميلان يحمل شارة القائد

سجل لاعب المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، حضوره في لقاء فريقه الميلان ضد تشلسي برسم رابطة الأبطال، كقائد للفريق.

وقرر منح مدرب الميلان ستيفانو بيولي، لاعب الخضر بن ناصر، شارة القيادة، في لقاء أمس الأربعاء ضد تشلسي، نظير مجهوداته الفعالة منذ بداية الموسم.

وبهذا الحدث دخل بن ناصر تاريخ الميلان من أوسع الأبواب، حيث أصبح اللاعب أول عربي يحمل شارة القيادة في الروسونيري.

كما يعد بن ناصر رابع لاعب غير إيطالي، يحمل شارة القيادة في الميلان، بعد كل من الأوكراني شفتشنكو، والبرازيلي كاكا والهولندي سيدورف.