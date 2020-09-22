بن ناصر: “أول مباراة وأول إنتصار”

أشاد “اسماعيل بن ناصر” بالنتيجة المحققة لفريقه “ميلان” أمام “بولونيا” لحساب الجولة الأولى من الكالتشيو.

ونشر “بن ناصر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أول مباراة وأول إنتصار”.

يذكر أن “اسماعيل” قدم مباراة كبيرة مما يؤكد قيمته في الفريق وأنه عازم على تقديم موسم كبير أفضل من الموسم الماضي.

وكان “ميلان” قد حقق الفوز بثنائية نظيفة من توقيع زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ 39 سنة.