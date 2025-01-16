بن ناصر:” إصابتي كانت معقدة لكنني تعاملت معها بشكل إيجابي”

تحدث متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، عن إصابته الأخيرة على مستوى السابق، والتي حرمته عن المنافسة لقرابة أربع أشهر.

وصرح بن ناصر لموقع لموقع “So Foot” الفرنسي، اليوم الأربعاء:”إصاباتي كانت صعبة، لكنني تعاملت معها بشكل إيجابي، وخرجت منها أقوى ذهنياً”.

وأضاف اللاعب:”تلقيت دعماً مهماً من العائلة والأصدقاء ، وهو ما ساعدني في تجاوز هذه الفترات الصعبة”.

وتابع المتحدث:” خلال فترة غيابي عن المنافسة، حدثت تغييرات داخل فريقي برحيل المدرب فونسيكا وقدوم كونسيساو، و كل ما كنت أفكر فيه هو العودة للملعب، بغض النظر عن الظروف”.