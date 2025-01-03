بن ناصر: “اتفقنا مع فؤاد بوعلي لتولي تدريب الفريق”

كشف رئيس نادي مجم مقرة، عز الدين بن ناصر، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق مع المدرب فؤاد بوعلي لتولي العارضة الفنية للفريق.

وصرح بن ناصر، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “تحدثنا مع المدرب فؤاد بوعليـ واتفقنا على توليه تدريب الفريق”.

كما أضاف: “المدرب بوعلي، يتولى هذه المهمة رفقة طاقمه المساعد المكون من، رضوان باشيري، مساعد مدرب، طاهر شاوش، محضر بدني، وصالح لاوسي، مدرب حراس”.

يذكر أن فريق نجم مقرة، أنهى مرحلة الذهاب من الموسم في المراكز الأخيرة من ترتيب البطولة، برصيد 15 نقطة فقط.