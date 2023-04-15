بن ناصر احتياطيا أمام بولونيا

قرّر مدرب ميلان ستيفانو بيولي، إحالة لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على مقاعد الإحتياط، في مواجهة فريقه ضد بولونيا برسم الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

كما قرر المدرب بيولي وضع أعمدة الفريق، كبراهيم دياز، ولياو وهيرنانديز وجيرو، على مقاعد الاحتياط، بالإضافة لبن ناصر لإراحتهم قبل مواجهة العودة ضد نابولي في ربع نهائي رابطة الأبطال.

للإشارة، سينطلق لقاء بولونيا الميلان بداية من الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي.