بن ناصر الأسوأ في مباراة ميلان وروما

قدم الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، واحدة من أسوأ مبارياته أمس الخميس، بمناسبة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك بن ناصر، أساسيا رفقة ميلان، أمام الضيف روما. قبل أن يترك مكانه لزميله الفرنسي ياسين عدلي، عند الدقيقة 59، حينما كان “الروسونيري” متخلفا بهدف انتهت عليه المباراة.

وتحصل لاعب الخضر، على أسوأ تقييم في المباراة، من طرف مختلف المواقع المختصة، على غرار موقع “هوسكورد” الذي منحه علامة 6/10.

وأظهرت الاحصائيات بأن بن ناصر، سدد مرة واحدة فقط ولم تكن في الإطار، ولمس الكرة في 58.