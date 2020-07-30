بن ناصر: “الأمور ستكون صعبة الموسم المقبل بـ20 فريقا”

أبدى رئيس نادي نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، ارتياحه، لضمان فريقه البقاء ضمن المحترف الأول، وفي المقابل أبدى تخوفه من صعوبة الموسم المقبل، بمشاركة 200 فريقا.

وقال عز الدين بن ناصر، في تصريحات لـ(و.أ.ج): “الحمد لله نحن مرتاحون للبقا في قسم النخبة، بعد موسم صعب للغاية، يعتبر فيه نجم مقرة أفقر ناد في المحترف الأول، بميزانية تقدر ما بين 6 و7 مليار سنتيم، ودون أي ممول”.

وأضاف: “بالنسبة للموسم المقبل، ستكون الأمور صعبة على الجميع، بمشاركة 20 فريقا في البطولة، مع خوض 38 مباراة، وهو أمر لن يكون من السهل إدارته”.

وتابع رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر: “ندعو السلطات العمومية للتعامل مع الأندية على قدم المساواة، وإتاحة الفرصة أامام الشركاات الوطنية للإستثمار فيها”.