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الرياضة

بن ناصر: “الإحتراف في كرة القدم الجزائرية بالإسم فقط”

بقلم كريم تيغرمت
بن ناصر: “الإحتراف في كرة القدم الجزائرية بالإسم فقط”
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اعتبر عضو المكتب الفيدرالي، عز الدين بن ناصر، بأن الإحتراف في كرة القدم الجزائرية، مجرد حبر على ورق، لعدة أسباب.

وقال بن ناصر، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “دخلنا الاحتراف في الجزائر سنة 2010، دون برنامج محدد، وتم ارتكاب العديد من الأخطاء”.

كما أضاف: “عدة أمور غير متوفرة لتطبيق الاحتراف الحقيقي في البطولة الوطنية، على غرار الاحتراف في الذهنيات، الإمكانيات، والملاعب، وعدة أمور أخرى”.

وأردف: “نتحدث حاليا عن الاحتراف، فيما لاتزال أنديتنا مسيرة من شركات وطنية، وأخرى تنتظر اعانات الدولة، ولا تملك ملاعب، ومراكز تدريب”.

وختم عضو المكتب الفيدرالي، عز الدين بن ناصر: “الاحتراف في كرة القدم الجزائرية بالإسم فقط، حيث لا يوجد احتراف ولا هم يحزنون”.

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