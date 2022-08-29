بن ناصر: “الإحتراف في كرة القدم الجزائرية بالإسم فقط”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر عضو المكتب الفيدرالي، عز الدين بن ناصر، بأن الإحتراف في كرة القدم الجزائرية، مجرد حبر على ورق، لعدة أسباب.
وقال بن ناصر، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “دخلنا الاحتراف في الجزائر سنة 2010، دون برنامج محدد، وتم ارتكاب العديد من الأخطاء”.
كما أضاف: “عدة أمور غير متوفرة لتطبيق الاحتراف الحقيقي في البطولة الوطنية، على غرار الاحتراف في الذهنيات، الإمكانيات، والملاعب، وعدة أمور أخرى”.
وأردف: “نتحدث حاليا عن الاحتراف، فيما لاتزال أنديتنا مسيرة من شركات وطنية، وأخرى تنتظر اعانات الدولة، ولا تملك ملاعب، ومراكز تدريب”.
وختم عضو المكتب الفيدرالي، عز الدين بن ناصر: “الاحتراف في كرة القدم الجزائرية بالإسم فقط، حيث لا يوجد احتراف ولا هم يحزنون”.
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