بن ناصر: “الإسلام هو أهم شيء في حياتي”

كشف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تعلقه الكبير بالإسلام، مؤكدا بأنه أهم شيء في حياته، قبل عائلته، وأن الأمور الأخرى كلها جانبية.

وفي حواره المطول الذي خص به برنامج “لو كلوب دي 5” الذي يبث على “اليوبوت” أبرز بن ناصر، بأنه حريص للغاية على حماية صورته لأنه مسلم، وليس لأنه نجم يخشى ارتكاب أخطاء تثير الجدل سواء. في مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع.

وأضاف بن ناصر، في هذا الصدد: “الإسلام هو أهم شيء في حياتي. قبل زوجتي وأسرتي وأولادي، كل إنسان سيحاسب بمفرده يوم القيامة”.

وختم لاعب الخضر: “المال والشهرة ! هذه مجرد أمور ثانوية يجب أن لا تسبق الدين، ويجب التركيز دائما على الأهم”.