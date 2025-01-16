بن ناصر:” الانتماء لميلان يعني لي الكثير والفوز بالسوبر بداية جديدة”

كشف نجم المنتخب الوطني ونادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عن تعلقه بفريقه كثيراً، مؤكداً أنه يريد العودة للواجهة بعد التتويج بالسوبر الإيطالي قبل أيام.

وصرّح إسماعيل بن ناصر، لموقع “So Foot” الفرنسي، اليوم الأربعاء: “الانتماء لميلان يعني الكثير بالنسبة لي، لدي ارتباط قوي معه حتى خلال التغييرات التي حدثت، لم أشعر بالقلق، بل استمررت في العمل لإثبات جدارتي”.

وأضاف اللاعب متحدثا: “بصفتي قائداً، أتحدث مع زملائي دائماً، أشعر بمسؤولية نَقل قِيم النادي ومساعدة اللاعبين الجدد، مثلما فعل الآخرون معي عندما وصلت”.

وتابع: “رغم التحديات، نحن نعمل للعودة إلى القمة. الفوز بالسوبر يمكن أن يكون بداية جديدة لنا. أما على المستوى الشخصي، فأطمح للعودة أقوى والمساهمة في نجاح الفريق”.

وأوضح بن ناصر بخصوص علاقت إبراهيموفيتش داخل النادي: “زلاتان لا يزال يمتلك الطموح والإصرار نفسه، وهو قريب من الفريق في دوره الإداري الجديد. أما المدرب السابق، بيولي، فأنا أحترمه كثيراً وأتمنى له كل الخير”.