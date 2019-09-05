بن ناصر “الباترون” الجديد لـ “الميلان”

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن “جيامباولو” مدرب “ميلان” قد وضع ثقته الكاملة في الجزائري “اسماعيل بن ناصر”.

فالنجم الجزائري هو المستقدم الوحيد الذي شارك كأساسي بل منح له المدرب دورا محوريا في تشكيلة الفريق.

وسيكون لعب “ميلان” مبنيا على “بن ناصر” ولهذا السبب فإن “جيامباولو” تحدث مع اللاعب وطالبه بأن يكون مفتاح لعب الفريق.

كما أن مدرب “ميلان” طلب من اللاعب الجزائري عدم المراوغة كثيرا واللعب بلمسة واحدة.

في نفس السياق، على “بن ناصر” أن يكون في مستوى تطلعات جماهير “الروسونيري” التي تنتظر منه الكثير شأنهم شأن “مالديني” و”بوبان”.