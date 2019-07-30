بن ناصر الجديد يقوم بخطوة هامة بشأن مُستقبله الكُروي

قام اللاعب المغربي – الجزائري الأصل “عز الدين توفيقي” والفرنسي الجنسية، المُلقب بـ”بن ناصر الجديد”، بخطوة حاسمة بشأن مُستقبله الإحترافي.

وكشفت جريدة “ليكيب” بأن متوسط الميدان الصاعد غادر تربص ناديه “باريس سان جيرمان”، والمُقام منذ أيام في العاصمة الصينية “بكين”.

ويتجه صاحب الـ20 عاما لتغيير الأجواء، نظرا لإقتناعه بعدم الحصول على فُرصته مع تشكيلة “البي أس جي” في المُستقبل القريب.

وأوضح ذات المصدر بأن صاحب القدم اليُسرى يمتلك مُقترحين مُهمين من الليغ 1 والليغ 2، وهذا إضافة لعرض خارج “ليغزاغون”.

وأشارت الجريدة بأن النجم الصاعد، يُفكر في الإحتراف خارج فرنسا من أجل التعبير عن موهبته.