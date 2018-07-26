“بن ناصر”: “الجزائر مهمة بالنسبة لي وننتظر خليفة ماجر”

أكد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر بأنه يمنح أهمية قصوى لمشواره مع المنتخب الوطني، خاصة وأنه لايزال في مُقتبل العمر.

وصرح لجريدة “إيلتيرينو” الإيطالية قائلا :”بطبيعة الحال، المنتخب أولوية بالنسبة لي، وأريد دائما التواجد معه، مثلما فعلت في التربص الأخير”.

وواصل :”نحن ننتظر أن نعرف إسم المُدرب الجديد، بعد رحيل رابح ماجر”.

وأردف :”على كل حال، لكي أدعم بلدي يجب أن أكون في أفضل مُستواي مع إيمبولي خلال الموسم القادم”.

يُشار بأن متوسط الميدان الصاعد، تلقى مُقترحين مُهمين من “غلطة سراي” التركي و”نيس” الفرنسي، ولكنه فضل مُواصلة مشواره في “الكالتشيو”.