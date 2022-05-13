بن ناصر ” الحكم بوكواسة تسبّب في خسارتنا أمام القبائل “

انتقد رئيس نادي مقرة عز الدين بن ناصر حكم مباراة شبيبة القبائل التي جرت ضمن الجولة 30 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وقال بن ناصر في تصريح لـ “النهار” اليوم “سيطرنا على أجواء المباراة بشكل تام وخاصة في الشوط الأول. ضربة الجزاء شرعية لكن الحكم اقصانا منها”.

و أضاف ” الحكم بوكواسة يتحمل اليوم الخسارة رغم أنه من قبل كان يدير مباريات جميلة”.

“قال للاعبين أني اخطأت وهذا أمر لا يحدث إلا عندنا. لم اتكلم كثيرا عن الحكام لكن بوكواسة هو من يتحملها اليوم”.

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