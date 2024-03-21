بن ناصر: “الدورة الودية لـ”الفيفا” فرصة لتقييم تطورنا”
أبرز الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، أهمية وفائدة الدورة الودية التحضيرية لـ”الفيفا” التي سيواجه فيها المنتخب الوطني، منتخبي بوليفا، وجنوب افريقيا.
وقال بن ناصر، عن هذه الدورة في تصريح لموقع “الفيفا”: “هذه الدورة تعتبر أمر جديد بالنسبة لعدة منتخبات عبر العالم”.
كما أضاف: “هي فرصة بالنسبة لنا من أجل تقييم مدى تطورنا، وكذلك مدى تطور بعض المنتخبات الأخرى الأقل شهرة”.
يذكر أن اسماعيل بن ناصر، غادر امس الأربعاء تربص المنتخب الوطني، بسبب تعرضه لاصابة ستحرمه من المشاركة في وديتي بوليفيا، وجنوب افريقيا.
🙌 L’Algérie fait partie des 5⃣ destinations des #FIFASeries 🌍
🇩🇿 Le pays accueille la Bolivie 🇧🇴, l’Afrique du Sud 🇿🇦 et Andorre 🇦🇩 pour une série de matches amicaux d’un genre inédit ⚽
🤩 Ismaël Bennacer et Yacine Brahimi nous en parlent:
👉https://t.co/86qbbvmQxx pic.twitter.com/kBrezOIENY
— FIFA (Français) (@fifacom_fr) March 20, 2024