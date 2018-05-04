بن ناصر: “السيري “أ” صعبة وتتطلب العمل أكثر”

أكد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أن عملا كبيرا ينتظره الموسم المقبل، أين سيلعب في السيري “أ”، رفقة فريقه إمبولي.

ونقل موقع “توتو مركاتو” الإيطالي، تصرحات إسماعيل بن ناصر، أين قال: “السيري “أ” صعبة، يجب عليا العمل أكثر للتمكن من اللعب”.

وأضاف: “البطولة الإيطالية مختلفة عن إنجلترا وفرنسا، بدايتي كانت صعبة، وتمكنت من التأقلم بعدما تعلمت التركيز على الجانب التكتيكي، وتحسين الجانب البدني”.

وتابع: “في لندن تعلمت الكثير مع فينغر، الذي كنت أتحدث إليه كثيرا، وهو من نصحني بالانتقال إلى إيطاليا”.

وجاءت تصريحات إسماعيل بن ناصر، بعد تحقيقه الصعود للسيري “أ” الإيطالية، رفقة فريقه إمبولي.