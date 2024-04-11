بن ناصر: “الصيام منحني مستويات غير مسبوقة وسأكون بحال أفضل مستقبلا”

تحدث الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، عن مردوده مع ناديه آسي ميلان، خلال فترة الصيام، مبرزا تأثيره الإيجابي على نتائجه البدنية.

وصرح بن ناصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نادي روما: “المدرب والطاقم التدريبي، عندما نقضي شهر رمضان، يساعدوننا كثيراً ويديرونه معنا بشكل جيد”.

كما أضاف: “أثناء الصيام حصلت على نتائج بدنية ربما لم أحصل عليها من قبل، حيث منحني مستويات غير مسبوقة”.

وتابع اسماعيل بن ناصر: “الآن بعد انتهاء شه الصيام، سأكون بحال أفضل، لأنه عندما يمكنك أن تشرب وتأكل يكون لديك المزيد من الطاقة”.