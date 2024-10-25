بن ناصر: “الفوز أمام شباب بلوزداد لم يكن سهلا ونريد التفاتة السلطات”

أبدى رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف من إمضاء جعبوط.

وقال الرئيس بن ناصر في تصريح لوسائل الإعلام عقب المباراة الكبيرة التي قدمها لاعبوه: “الفوز أمام شباب بلوزداد لم يكن سهلا. لعبنا أمام منافس محترم وفريق ألقاب. دخلنا في أزمة كبيرة والحمد لله اللاعبون تحرروا”.

وأضاف بن ناصر في حديثه عن إعانة الفاف: “لم نملك أي معلومة عن إعانة الفاف. نريد التفاتة من السلطات العليا للفريق، ومنحنا شركة وطنية”.

وطلب بن ناصر من الجميع التعاون لتقديم يد المساعدة “أتمنى تضافر الجميع، بما فيهم الوالي الذي أطالبه بالتدخل لإنهاء الأشغال بالملعب”.

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