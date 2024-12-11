بن ناصر :”المشاركة في رابطة الأبطال والتتويج بها أمر استثنائي”

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن أهدافه الجديدة التي ينوي تحقيقها رفقة المنتخب الوطني وناديه ميلان الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى المباريات.

وقال إسماعيل بن ناصر لدى استضافته بقناة الكأس القطرية اليوم الأربعاء: “أريد المشاركة في كأس العالم. لكن المشاركة في رابطة الأبطال أمر ممتاز، والفوز بلقبها استثنائي”.

كما تطرق بن ناصر للمقارنة بين الدوريين الإيطالي و الإنجليزي وقال: “لكل منهما سحره الخاص. تماما كما أحب الدوري الإنجليزي”.

ويشار إلى أن “الدينامو” حمل قميص نادي أرسنال سابقاً، قبل أن يفجر إمكاناته عندما انتقل إلى الدوري الإيطالي. من بوابة نادي إمبولي الذي سقط معه إلى دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل إلى النادي العريق ميلان.