بن ناصر: “الموهبة وحدها لا تكفي في كرة القدم”

تحدث الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب أسي ميلان الإيطالي، عن منصبه المفضل، كما اعتبر أن الموهبة وحدها غير كافية في كرة القدم.

وقال ين ناصر، في تصريحات للصحافة الإيطالية: “أحب اللعب قرب المدافعين، ما يمنحني مسؤولية أحب تحملها، عندما تكون الكرة في نصف ملعب المنافس علي أن أكون أكثر وضوحا”.

وأضاف: “علي اتخاذ الخيار الأفضل في جميع الأوقات، وأن أكون أكثر حسما في التمريرة الأخيرة، كما علي اتخاذ الوضعية المناسبة عندما نفقد لكرة”.

وتابع اسماعيل بن ناصر: “هذا ما يتمثل فيه ذكاء اللاعب، كرة القدم تلعب بالرأس، فالموهبة وحدها لا تكفي، مع الوقت والخبرة، سأتعلم كيف أكون حاسما أكثر”.