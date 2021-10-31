بن ناصر “المُتألق” يقود ميلان للفوز على روما

واصل النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تألقه في الدوري الإيطالي مع فريقه ميلان، وهاته المرة عند حلول الروسونيري ضيفا على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما لمواجهة النادي المحلي “أي سي روما”.

الفريق اللومباردي حسم قمة الجولة ال11 من الدوري الايطالي بهدفين لهدف وحيد، وهي القمة التي عرفت مُشاركة “إسما” أساسيا قبل أن يستبدله المُدرب ستيفانو بيولي باللاعب الدولي الإيطالي تونالي في الدقيقة ال76.

المواجهة شهدت تسجيل زلاتان ابراهيموفيتش لمُخالفة رائعة بينما وقع فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان من ركلة جزاء، في حين وقع ستيفان الشعراوي الهدف الوحيد للمحليين وطرد الحكم لاعب الضيوف تيو هيرنانديز بالبطاقة الحمراء.

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وقام النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بمُبادرة رائعة بمُناسبة لقاء فريقه ميلان أمام الضيف تورينو الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي.

متوسط ميدان الخضر قام بتوجيه الدعوة لتشكيلة نادي آرل أفينيون الفرنسي لأقل من 11 سنة وأقل من 12 سنة لحضور المواجهة من مدرجات ملعب “سان سيرو”.

ويُعتبر أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 من مواليد مدينة آرل أفينيون الفرنسية كما أنه لعب في الأصناف الصغرى للنادي.

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