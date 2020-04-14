بن ناصر المُحرك يبهر الطاليان بأرقام خيالية

عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، ليبهر الجميع في إيطاليا عموما وداخل اسي ميلان خصوصا، بعد ظهور إحصائيات جديدة تخصه.

وتُشير آخر الأرقام، بأن متوسط الميدان هو أكثر من جانب الشياطين الحمر، يتحرك فوق أرضية الميدان منذ بداية الموسم.

ويقوم صاحب القدم اليُسرى، بقطع أكثر من 10 كلم في كل لقاء، ليكون الرقم واحد في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي.

وتُوضح هذه الإحصائية، المجهودات الجبارة التي يبذلها النجم الصاعد، في كل مرة يلعب فيها أساسيا.

يُذكر بأن أفضل لاعب خلال الكان 2019، تحصل على ضمانات من طرف إدارة فريقه بأنه سيكون من الركائز المهمة في ميلان مُستقبلا.