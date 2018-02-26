بن ناصر.. “الهدف الذي يزن ذهبا”!!

هكذا عنونت جريدة “لاناسيون” الإيطالية بعد الهدف الجميل الذي سجله الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر مع “إيمبولي” في شباك “تشيتاديلا”.

وأكدت بأن متوسط الميدان الصاعد يؤكد من أسبوع لآخر بأنه إستمثار ناجح لـ”الأزوري” الذين لم يصرفوا عليه سوى مليون أورو الصائفة الماضية.

وعبر صاحب القدم اليُسرى عن سعادته بأول أهدافه هذا الموسم :”أنا سعيد جدا لأني ساهمت في إنفراد فريقي بصدارة الترتيب”.

وختم :”الآن نحن مُركزون على لقاء الجولة القادمة أمام ألفينو والذي يجب أن نحصد خلاله النقاط الثلاث لمواصلة النتائج الإيجابية”.