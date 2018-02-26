بن ناصر.. “الهدف الذي يزن ذهبا”!!

الرياضة
  • -
  • 0
بن ناصر.. “الهدف الذي يزن ذهبا”!! بن ناصر يحتفل
بقلم إسماعيل عشاش

هكذا عنونت جريدة “لاناسيون” الإيطالية بعد الهدف الجميل الذي سجله الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر مع “إيمبولي” في شباك “تشيتاديلا”.

وأكدت بأن متوسط الميدان الصاعد يؤكد من أسبوع لآخر بأنه إستمثار ناجح لـ”الأزوري” الذين لم يصرفوا عليه سوى مليون أورو الصائفة الماضية.

وعبر صاحب القدم اليُسرى عن سعادته بأول أهدافه هذا الموسم :”أنا سعيد جدا لأني ساهمت في إنفراد فريقي بصدارة الترتيب”.

وختم :”الآن نحن مُركزون على لقاء الجولة القادمة أمام ألفينو والذي يجب أن نحصد خلاله النقاط الثلاث لمواصلة النتائج الإيجابية”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital