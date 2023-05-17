بن ناصر: “اليوم الأول.. نتقدم إلى الأمام وسط ابتسامة”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ثقته الكبيرة في نفسه للعودة إلى الملاعب في أقرب الآجال والتخلص من الإصابة نهائيا.

كما نشر إسماعيل بن ناصر صورة له عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الأربعاء، وعلّق عليها “اليوم الأول.. إلى الأمام نتقدم وسط ابتسامة”.

وظهر إسماعيل بن ناصر مبتسما كعادته داخل الحجرة التي يعالج فيها رفقة أطباء مختصين في المجال.

وكان متوسط ميدان الخضر قد أصيب في مباراة فريقه ميلان أمام إنتر في منافسة رابطة الأبطال، كما تأكد غيابه لمدة 6 أشهر كاملة.

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