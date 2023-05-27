بن ناصر: “انييستا قدوتي في كرة القدم وتمنيت مجاورة هذا الثنائي”

كشف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، عن لاعبه المثالي، بالإضافة لأفضل لاعبيّن تمنى اللعب إلى جانبهما.

وخلال رده على أسئلة متابعيه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال بن ناصر: “انييستا يعتبر لاعب وسط الميدان الذي يلهمني أكثر”.

كما كشف الدولي الجزائري، ونجم الميلان، أسماء اللاعبين الذين تمنى مجاورتهم فوق أرضية، أين اختار الثنائي زين الدين زيدان، ورونالدو البرازيلي.

وفي رده على سؤال آخر لأحد معجبيه، اعتبر بن ناصر، بأن النجم الألماني الأسبق أوزيل، من أمهر اللاعبين فنيا الذين جاورهم.

وفي الختام اختار، اسماعيل بن ناصر، تشكيلته المثالية، المكونة من خمسة لاعبين، والتي ضمت: حارس الميلان ماينان، بن سبعيني، ألكسيس سانشيز، براهيمي ومحرز.