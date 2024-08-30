بن ناصر باق في صفوف ميلان

كشفت مصادر إعلامية إيطالية، اليوم الجمعة، أخر تطورات مستقبل اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع فريقه ميلان.

وحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، لموقع “سكاي سبور” مساء اليوم الجمعة، فإنه من المستبعد مغادرة، بن ناصر، فريقه ميلان.

مشيرا إلى أن مفاوضات أولمبيك مارسيليا و أتلتيكو مدريد للظفر بخمات بن ناصر، لم تشهد أي تطورات مثيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن بقاء إسماعيل بن ناصر في صفوف الميلان سيعطل صفقة انتقال الفرنسي، أدريان رابيو، إلى الروسونيري.